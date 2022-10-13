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Antalya'da dehşet. Yaşlı kadın sokak ortasında öldürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan yaşlı kadın ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 09:29
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Antalya'da dehşet. Yaşlı kadın sokak ortasında öldürüldü

Antalya'da dehşet. Yaşlı kadın sokak ortasında öldürüldü
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İHA'nın haberine göre, olay saat 14:30 sırasında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 5041 Sokak üzerinde meydana geldi. Kızı ve torunlarıyla müstakil evde yaşayan 67 yaşındaki Gazale Aktaş, ikinci el pazarına kıyafet satmak için market arabasıyla evinden çıktı. 

Eşyaların bir bölümünü pazara bırakan yaşlı kadın, kalan malzemeleri almak için yeniden market arabasıyla evine doğru dönüşe geçti. Bu sırada yaşlı kadının yanına yürüyerek gelen ve uzaktan akrabası olduğu iddia edilen bir genç, Aktaş’a tabanca ile kurşun yağdırdı. 

Vücuduna 2 kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gazal'e olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak yakındaki hastaneye kaldırıldı. 

Gazale, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerindeki kurşunlardan üçünün park halindeki bir kamyonete isabet ettiği görüldü. Gazale'den geriye market arabası ve kanlar içindeki terlikleri kaldı. 

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Muttalip Kadaş, “Siyah arabanın yanından kadın yürürken, bir kişi 5 yada 6 el ateş etti. Bu kurşunlardan ikisi kadının vücuduna geliyor. Yengem gördükten sonra bağırıyor. Sonra adam bu aradan kaçıyor. Sonra polis ve ambulans geldi ve kadın hastaneye kaldırıldı. Kadın bu sokakta yaşıyor” dedi.

Olayın ardından katilin yaşlı kadını takip ettiği ve vurduktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadının pazar arabasıyla sokakta yürürken yaklaşık 20 metre arkasından yaşlı katini takip eden katili ve sonrasında henüz kimliği açıklanmayan katilinin koşarak kaçması kayıtlara girdi.

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