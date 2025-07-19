Antalya’da deniz bile serinletmiyor: Sıcaklık herkesi bunalttı

Kaynak: DHA
Antalya’da deniz bile serinletmiyor: Sıcaklık herkesi bunalttı

Antalya’da hissedilen hava sıcaklığı 36 dereceyi bulurken denize girmek bile çare olmuyor. Serinlemek için sahilleri dolduran vatandaşlar 30 derece sıcaklığındaki denize girdi.

Antalya’da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 90 ölçüldü. Rüzgarın saatte 8 kilometre hızla güneydoğu yönünden estiği kentte hissedilen sıcaklık 36 dereceye yükseldi. Sıcak ve nemden bunalanlar, 30 derece sıcaklığındaki deniz suyuna girerek serinlemeye çalıştı.

Nem nedeniyle kenti çevreleyen dağların görülmediği Antalya'da, serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalanlar denize girip, plaj şemsiyesinin gölgesinde vakit geçirdi. Bazıları tehlikeli olmasına rağmen sahile yakın kayalıklardan atlayarak denizde yüzdü.

Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde sıcaklığın beklendiği kentte, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından saat 11.00 ile 16.00 arasında, başta kronik rahatsızlığı bulunanlar, çocuklar ve yaşlıların açık alanda bulunmamaları konusunda uyarı yapıldı.

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