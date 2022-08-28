﻿Antalya'da deniz, havadan daha sıcak

Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da, deniz suyu sıcaklığı 30 derece oldu, nem oranı ise yüzde 58'i gösterdi.

Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Bazıları kumsalda güneşlenirken, bazıları ise denize girerek serinlemeye çalıştı. (DHA)