Antalya'da deniz ve kıyı temizliği seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, çeşitli kurum ve toplulukların katılımıyla Konyaaltı Sahili'nde deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinlikte hem deniz dibi hem de sahil şeridindeki atıklar toplandı. Organizasyona, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, Akdeniz Yunus Dalış Ekibi, Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencileri, Antalya Denizcileşme Platformu ve yelken kulübü öğrencileri katıldı.

4 HAFTADA 4 BÖLGE TEMİZLENECEK

Deniz dibi temizliğinin 4 hafta boyunca 4 bölgede sürdürüleceğini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Koordinatörü Ömre İmran Öztürk, "1'inci bölgemiz Ekdağ Plajı önü. 2'nci bölgemiz Konyaaltı Belediyesi karşısı. 3'üncü bölgemiz Boğaçayı Halk Plajı çevresi. 4'üncü bölgemiz ise Kaleiçi Yat Limanı. Amacımız, deniz dibindeki atıkları temizleyerek canlılara nefes alabilecekleri ortamlar yaratmak, temiz denizler için bilinçli farkındalık oluşturmak" dedi.

'İYİLİK YAP DENİZE ATMA'

Etkinliğin her pazar 4 hafta boyunca devam edeceğini vurgulayan Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, "Kıyılarımızın ve denizlerimizin temizliği için Antalya Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, Antalya Sualtı Sporları Kulübü Derneği ile birlikte bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Her zaman dediğim gibi iyilik yap, denize atma. Bu bilinci artırmak ve denizlerimize sahip çıkmak için bu etkinlikleri destekliyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe öncülük eden Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Proje Bölümü Sorumlusu Aylin Tuğ ise yapılan çalışmanın kapsamını şöyle anlattı:

"Her yıl düzenli olarak yaptığımız deniz temizliğini bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle daha geniş kapsamlı yürütüyoruz. Temizliğin ilkini bugün Konyaaltı Beach Park'ta, 25 ileri seviye dalıcının yer aldığı ekiple başlattık. Hepsi deniz temizliği konusunda eğitim aldı. Ekip üyelerimiz su altında 18 ile 30 metre derinlikte deniz dibi temizliği yaptı. Antalya şehir merkezine yakın bu bölgelerde maalesef çok fazla atıkla karşılaşıyoruz. "Temiz Deniz, Temiz Gelecek" projesiyle beraber etkinliklerimize devam edeceğiz."

Kıyı temizliği çalışmalarında öğrencilerin katkısına da değinen Aylin Tuğ, "Su altı bölümünü biz yürütürken, kıyı ve plaj temizliği de en az o kadar önemli. Bu kapsamda, Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü, Mehmet Kesikçi İlkokulu ve yelken kulübü öğrencileri ile birlikte eş zamanlı çalışıyoruz. Çocuklarımız kıyı temizliğini gerçekleştiriyor, biz de deniz dibini temizleyerek güzel bir iş birliği sergiliyoruz" dedi.

Etkinlikte, denizden çok sayıda plastik ve metal atık çıkartıldı. (DHA)

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