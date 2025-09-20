Antalya'da denizden çıkanlar pes dedirtti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da denizden çıkanlar pes dedirtti!

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi. Konyaaltı Sahili'nde yapılan kıyı temizliğinde demir parçaları, şezlong, araba lastiği, plastik şişeler ve daha birçok atık toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Büşra Özdemir'de deniz gönüllüleri ve vatandaşlarla birlikte kıyı temizliğine destek verdi.

12.jpg

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TURMEPA işbirliği ile çevre bilincini artırmak ve deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No'lu Plajı önünde deniz ve kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

11.jpg

Birçok ülkede binlerce gönüllünün katılımıyla eş zamanlı olarak başlayan etkinliklere Antalya'da da yoğun ilgi gösterildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, kamu kurum temsilcileri, su sporları kulüpleri, dalgıçlar, STK'lar, ve gönüllülerle birlikte kıyı temizliğine destek verdi.

10.jpg

"SAHİLDE 7/24 GÖREVDEYİZ"

Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak denizlerin ve kıyıların korunmasına büyük bir önem verdiklerini söyledi.

9.jpg

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'ne bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Başkan Vekili Özdemir, "Dünyaca ünlü sahilimiz 7/24 yaşayan şehrimizle bütünleşmiş bir yer. Ağustos ayında ilk kez Konyaaltı Sahili'nde çevreye çöp atanlara caydırıcılık oluşması amacıyla bir ceza uygulaması başlattık. Amacımız ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın duyarlı olmasını sağlamak.

7.jpg

Sahillerimize, kıyılarımıza ve çevremize karşı duyarlı olmalıyız. Konyaaltı Sahili'nde üç vardiya ile 24 saat esasıyla tüm ekibimiz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Günlük yaklaşık 100 bin misafir ağırlıyoruz. Amacımız Antalya'mızı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimize, halkımıza daha temiz bir Antalya için çalışmak" dedi.

6.jpg

DENİZDEN ÇIKAN ATIKLAR PES DEDİRTTİ

Daha sonra ise Başkan Vekili Büşra Özdemir, gönüllülerle birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla kıyı temizliği yaptı. Eldivenleri takarak çöp poşetini eline alan Başkan Vekili Özdemir, kıyı temizliğine destek verdi. Özdemir, etkinliğe katılan tüm paydaşlara destekleri için teşekkür etti.

4.jpg

Bir tarafta gönüllüler kıyıları temizlerlerken, 30 dalgıç da Konyaaltı Sahili'nde bir dalış gerçekleştirerek, dip temizliği yaptı.

1-001.jpg

Dalgıçların 40 dakika süren dalışında dipten çıkan atıklar dikkat çekti. Denizin dibinden demir parçaları, araç lastiği, şezlong, plastik şişeler ve birçok tekne parçası çıktı. Etkinliğin sonunda ise Büyükşehir Belediyesi çocuklara ve gençlere yönelik ebru atölyesi düzenlendi. Kıyıdan topladıkları taşlar ile ebru çalışması yapan çocuklar keyifli bir zaman geçirdi.

Son Haberler
İzmir Körfezi'nde esrarengiz balık ölümleri
İzmir Körfezi'nde esrarengiz balık ölümleri
Kayseri’de feci kaza! İki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çok sayıda yolcu yaralandı
Kayseri’de feci kaza! İki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çok sayıda yolcu yaralandı
Alım gücü düşen vatandaş birbirini ezdi
Alım gücü düşen vatandaş birbirini ezdi
Kırşehir esnafından ’davullu, zurnalı’ Ahilik çağrısı!
Kırşehir esnafından ’davullu, zurnalı’ Ahilik çağrısı!
Giresun'da tefeci operasyonunda 5 tutuklama!
Giresun'da tefeci operasyonunda 5 tutuklama!