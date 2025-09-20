Antalya'da denizden çıkanlar pes dedirtti!

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Büşra Özdemir'de deniz gönüllüleri ve vatandaşlarla birlikte kıyı temizliğine destek verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TURMEPA işbirliği ile çevre bilincini artırmak ve deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No'lu Plajı önünde deniz ve kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

Birçok ülkede binlerce gönüllünün katılımıyla eş zamanlı olarak başlayan etkinliklere Antalya'da da yoğun ilgi gösterildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, kamu kurum temsilcileri, su sporları kulüpleri, dalgıçlar, STK'lar, ve gönüllülerle birlikte kıyı temizliğine destek verdi.

"SAHİLDE 7/24 GÖREVDEYİZ"

Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak denizlerin ve kıyıların korunmasına büyük bir önem verdiklerini söyledi.

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'ne bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Başkan Vekili Özdemir, "Dünyaca ünlü sahilimiz 7/24 yaşayan şehrimizle bütünleşmiş bir yer. Ağustos ayında ilk kez Konyaaltı Sahili'nde çevreye çöp atanlara caydırıcılık oluşması amacıyla bir ceza uygulaması başlattık. Amacımız ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın duyarlı olmasını sağlamak.

Sahillerimize, kıyılarımıza ve çevremize karşı duyarlı olmalıyız. Konyaaltı Sahili'nde üç vardiya ile 24 saat esasıyla tüm ekibimiz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Günlük yaklaşık 100 bin misafir ağırlıyoruz. Amacımız Antalya'mızı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimize, halkımıza daha temiz bir Antalya için çalışmak" dedi.

DENİZDEN ÇIKAN ATIKLAR PES DEDİRTTİ

Daha sonra ise Başkan Vekili Büşra Özdemir, gönüllülerle birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla kıyı temizliği yaptı. Eldivenleri takarak çöp poşetini eline alan Başkan Vekili Özdemir, kıyı temizliğine destek verdi. Özdemir, etkinliğe katılan tüm paydaşlara destekleri için teşekkür etti.

Bir tarafta gönüllüler kıyıları temizlerlerken, 30 dalgıç da Konyaaltı Sahili'nde bir dalış gerçekleştirerek, dip temizliği yaptı.

Dalgıçların 40 dakika süren dalışında dipten çıkan atıklar dikkat çekti. Denizin dibinden demir parçaları, araç lastiği, şezlong, plastik şişeler ve birçok tekne parçası çıktı. Etkinliğin sonunda ise Büyükşehir Belediyesi çocuklara ve gençlere yönelik ebru atölyesi düzenlendi. Kıyıdan topladıkları taşlar ile ebru çalışması yapan çocuklar keyifli bir zaman geçirdi.