Antalya'da deprem (25 Ocak 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkezinin Antalya'nın Kumluca ilçesinin 95,40 kilometre açıklarında olduğu belirtildi. Saat 21.10'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.