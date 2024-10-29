Antalya'da deprem (29 Ekim 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da deprem (29 Ekim 2024)

Antalya Demre'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya Demre'de 4.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde ve saat 19.43 sularında oldu. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu.

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Antalya Demre'de saat 19.43 sularında 4.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Depremi AFAD duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.

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