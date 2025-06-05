Antalya'da deprem! (5 Haziran 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerinde Antalya Gazipaşa'nın Akdeniz açıklarında saat 07.32'de 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 85 km altında olduğu aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 5, 2025
AKDENIZ https://t.co/x7Sz6Hkiuh
05.06.2025, 07:32:31 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 85.2 km#Kandilli
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; Antalya Gazipaşa'nın Akdeniz açıklarında saat 07.32'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 67 km altında gerçekleşti. Deprem Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ilçelerinde hissedilirken, Mersin'de de Anamur'da hissedildiği aktarılıyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2025-06-05
Saat:07:32:32 TSİ
Enlem:35.85444 N
Boylam:32.21889 E
Derinlik:67.26 km
Detay:https://t.co/p3wMh4AroB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi