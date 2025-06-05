Antalya'da deprem! (5 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da deprem! (5 Haziran 2025)

Antalya Gazipaşa'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerinde Antalya Gazipaşa'nın Akdeniz açıklarında saat 07.32'de 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 85 km altında olduğu aktarıldı.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; Antalya Gazipaşa'nın Akdeniz açıklarında saat 07.32'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 67 km altında gerçekleşti. Deprem Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ilçelerinde hissedilirken, Mersin'de de Anamur'da hissedildiği aktarılıyor.

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