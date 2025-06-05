Antalya'da deprem! (5 Haziran 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerinde Antalya Gazipaşa'nın Akdeniz açıklarında saat 07.32'de 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 85 km altında olduğu aktarıldı.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; Antalya Gazipaşa'nın Akdeniz açıklarında saat 07.32'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 67 km altında gerçekleşti. Deprem Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ilçelerinde hissedilirken, Mersin'de de Anamur'da hissedildiği aktarılıyor.