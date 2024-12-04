Antalya'da deprem! AFAD sarsıntının şiddetini açıkladı (04.12.2024)

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine ilçesinde meydana gelen depremin ardından büyük panik yaşandı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına dair bilgi gelmezken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre depremin şiddeti 4.6 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin şiddeti 5.1 olarak ölçüldü.

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Bir hafta önceki açıklamasında, bölgenin riskli fay hatlarına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Antalya'nın üzerinde bulunduğu dört önemli fay sistemi var: Akşehir Körfezi'nin doğusu, kuzeyde Eğirdir fay sistemi, batıda Fethiye-Burdur fay sistemi ve güneyde Kıbrıs-Helen fay hattı. Bu fayların hepsi 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebilir. Ancak ne zaman üreteceğini bilemiyoruz." ifadelerini kullanarak uyarıda bulunmuştu.