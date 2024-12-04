Antalya'da deprem! AFAD sarsıntının şiddetini açıkladı (04.12.2024)

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine ilçesinde meydana gelen depremin ardından büyük panik yaşandı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına dair bilgi gelmezken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
AFAD verilerine göre depremin şiddeti 4.6 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 4, 2024
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-12-04
Saat:12:09:10 TSİ
Enlem:35.88778 N
Boylam:31.82556 E
Derinlik:32.69 km
Detay:https://t.co/XZhG3fs0V8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin şiddeti 5.1 olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2024
AKDENIZ https://t.co/FWVd9NEAjp
04.12.2024, 12:09:06 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 10.5 km#Kandilli
NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI
Bir hafta önceki açıklamasında, bölgenin riskli fay hatlarına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Antalya'nın üzerinde bulunduğu dört önemli fay sistemi var: Akşehir Körfezi'nin doğusu, kuzeyde Eğirdir fay sistemi, batıda Fethiye-Burdur fay sistemi ve güneyde Kıbrıs-Helen fay hattı. Bu fayların hepsi 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebilir. Ancak ne zaman üreteceğini bilemiyoruz." ifadelerini kullanarak uyarıda bulunmuştu.