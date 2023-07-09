Antalya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 17.34 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 3.5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 17.34 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 3.5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.