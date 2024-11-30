Antalya'da depreme aracında yakalanan sürücü: "Arabayı biri sallıyor sandım"

Antalya'da yaşanan ve merkez üssü Gazipaşa ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki depreme Alanya ilçesinde otomobilinde yakalanan vatandaş, aracı birinin salladığını zannettiğini ve deprem olduğunu anlaşınca kendini dışarı attığını söyledi.

Gazipaşa ile birlikte Alanya ve Serik ilçeleri ile Konya ve Mersin'de de hissedilen depremde bazı vatandaşlar kendilerini korkuyla evden dışarı atarken Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" denildi.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise Emniyet ve Jandarma birimleri ile Büyükşehir ile Alanya Belediyesi ekiplerine ulaşan olumsuz herhangi bir durum olmadığını belirterek, "Ayrıca birimlerimiz tüm muhtarlarımız ile iletişime geçmiş olup herhangi bir ihtimale karşı saha çalışmalarını da sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza yaşanan deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Ayrıca vatandaşlarımızdan ricamız herhangi bir olumsuz durumda hemen 112'yi aramalarıdır" ifadelerini kullandı.

Depreme arkadaşlarını ziyareti sırasında yakalanan Ömer Göker, "Arkadaşlar ile otururken saat 10.00 sıralarında şiddetli bir deprem hissettik, koca bina gitti geldi irkilmedik değil, sağlam bir titreme oldu bu da bizi ürküttü" şeklinde konuştu.

Depreme taksi durağında yakalan Mustafa Yılmaz, "Aracın içerisinde müşteri beklerken saat 10.00 sıralarında çok şiddetli bir deprem oldu, arabanın içerisinde sallandık, hatta arkadaşım salladı zannettim, etrafa sorduğum zaman deprem olduğunu öğrendim" dedi.

Depreme araba yakalanan Mevlüt Tokaç ise, "O an arabanın içeresindeydim kendimi dışarı attım ister istemez korktum, çocuklar da korktu. Olacakların önüne geçemeyiz ama tedbiri de elden bırakmamamız gerekiyor" dedi.