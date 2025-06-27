Antalya’da dolandırıcılık ve bahis operasyonu

Kaynak: İHA
Antalya’da dolandırıcılık ve bahis operasyonu

Antalya’da dolandırıcılık ve bahis suçlarına karşı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol, 2'si hakkında ise tutuklama kararı verildi.

Ayrıca, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan 8 şüpheli yakalanırken, bunlardan 5'i hakkında adli kontrol, 3'ü hakkında ise tutuklama kararı uygulandı. Öte yandan, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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