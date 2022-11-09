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Çılgın dondurmacı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor

Müşterileri ile müzik eşliğinde dans etmesi ile tanınan ve sosyal medyada fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı, müşterisi ile yaptığı dansı paylaşarak sosyal medyayı salladı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:59
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Antalya'da dondurmacılık yapan Tik Tok fenomeni Çılgın dondurmacı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Çılgın dondurmacı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor
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TikTok'ta çektiği videolarla fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı yine ortalığı kasıp kavurdu. Dükkanına gelen kadın müşterilerle dans videoları çeken ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Çılgın Dondurmacı,  dansıyla ağızları açık bıraktı

MİLYONLARCA TAKİPÇİYE ULAŞTI

Sosyal medya'da paylaştığı dans videolarıyla ünlenen ve milyonlarca takipçiye ulaşan Çılgın Dondurmacı yine tarzını konuşturmaya devam ediyor..

 

'Kalbimsin' adlı şarkı çıkartan Çılgın Dondurmacı müşterileriyle dolu dizgin dans edip eğlenmeye devam ediyor. Genellikle kadın müşterileriyle dans eden dondurmacı takipçileri tarafından sık sık eleştirilmekte.

ÇILGIN DONDURMACI MEHMET DİNÇ KİMDİR?

TikTok'ta Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Mehmet Dinç'in aslen nereli olduğunu duyanlar şok oluyor. 1982 doğumlu olan Mehmet Dinç aslen Hatay Antakya doğumludur. Arapça ve Kürtçeyi çok iyi bir şekilde bilmektedir. İnşaat, pastanecilik gibi pek çok farklı sektörde çalışan Mehmet Dinç, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde İşletme Enformatiği bölümünde okumuştur. Sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla ünlenen Mehmet Dinç, zamanla öyle bir fenomen haline geldi ki dünyanın pek çok yerinden gelen turistler, Çılgın Dondurmacı ile dans etmek için akın akın Antalya'ya gitti. Şu anda da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Mehmet Dinç, Antalya'nın Lara ilçesinde dondurmacılık yapmaya devam ediyor.

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