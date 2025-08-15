Antalya’da düğün kâbusa döndü! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’da bir düğünde korkunç bir olay yaşandı. A.B ile arkadaşı M.D, mahalledeki düğüne katıldılar. Düğünde eski nişanlısının eşi S.S, ile karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. S.S, elindeki ekmek bıçağı ile A.B ile arkadaşı M.D, bıçakladı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. Ali Bulgurcu, arkadaşı Mustafa Dikmen ile birlikte mahalledeki bir düğüne katıldı. Bulgurcu ile burada karşılaştığı eski nişanlısının eşi S.S. arasında tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre Mustafa Dikmen'in elindeki ekmek bıçağını alan S.S., ikiliye saldırdı. Kavgaya, S.S.'nin tanıdıkları M.S. (51), B.C.G. (19) ve M.P. (37) de dahil oldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Karın bölgesinden yaralanan Ali Bulgurcu ile çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mustafa Dikmen, çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bulgurcu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliler M.P., B.C.G., M.P. ve S.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

'S.S. TARAFINDAN BIÇAKLANDIK'

Mustafa Dikmen hastanede alınan ifadesinde, kendisinin Ali Bulgurcu ile aynı mahalleden arkadaş olduklarını, maktulün eski nişanlısının şüpheli S.S. ile evli olduğunu, olay günü düğün alanında S.S. ile karşılaştıklarını, S.S.'nin elindeki ekmek bıçağı ile kendisine ve maktule saldırdığını, kavgaya sonradan diğer şüpheliler M.S., B.C.G ve M.P.'nin karıştığını, kendisinin ve maktulün S.S. tarafından bıçaklandığını ifade etti.

'EŞİME BAKTI, RAHATSIZ ETTİ'

S.S. polisteki ifadesinde, Ali Bulgurcu'nun, eşine uzun uzun baktığını, Mustafa Dikmen'in ise eşini rahatsız ettiğini, kavganın bu nedenle çıktığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.S. serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

