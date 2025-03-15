Antalya’da dünya literatürüne yeni bir bitki kazandırıldı

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Antalya’da dünya literatürüne yeni bir bitki kazandırıldı

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden emekli Prof. Dr. Ahmet Duran, Antalya’nın Akseki ilçesinde yeni bir endemik bitki türü keşfetti. ‘Efe Pelemiri’ adı verilen bitki, Akseki’de keşfedilerek dünya literatürüne giren 23. endemik bitki türü oldu.

Sami Gün / Akseki

Antalya’nın Akseki ilçesinde Hanımeligiller (Caprifoliaceae) familyasına ait yeni bir endemik bitki türü keşfedildi. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’nden emekli Prof. Dr. Ahmet Duran tarafından bulunan bitkiye ‘Efe Pelemiri’ adı verildi. Bitkinin bilimsel ismi ise ‘Cephalaria suleyman-uysalii’ olarak kayıtlara geçti.

Toros Dağları’nda keşfedilen bitkinin öncelikli olarak korunması gereken bitkilerden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Duran, "Yeni keşfettiğimiz bitki Hanımeligiller (Caprifoliaceae) familyası, Pelemir (Cephalaria) cinsinden. Türkçe adı ’Efe Pelemiri’, bilimsel adı ’Cephalaria suleyman-uysalii’. Yeni keşfettiğimiz bu bitki çok dar bir alanda yetişmekte olup, tespit edilen birey sayısı 130 civarındadır. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre CR kategorinde yer alır ve nesli çok yüksek tehdit altındadır. Öncelikli olarak korunması gereken bitkilerden birisidir" dedi.

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