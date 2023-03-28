Antalya’da ‘Dünya Tiyatro Günü’ne özel gösterim

ANKA'da yer alan haberde, Dünya Tiyatro Günü’nde AŞT sanatseverlerin karşısına özel bir gösterimle çıktı. AŞT’nin yeni sezon oyunlarından olan ve perdelerini açtığı ilk günden itibaren kapalı gişe oynayan ‘İstanbul Efendisi’ Dünya Tiyatro Günü’ne özel olarak sahnelendi.

Oyun öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tiyatroseverlerin ‘Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlayan bir mesajı yayınlandı. Mesajında “Tiyatro yaşamın aynasıdır” diyen Başkan Böcek, şunları kaydetti:

“Tiyatro emektir. Özgürlüktür. Sanat birleştirir, sanat iyileştirir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Biz sanatın güzelliğine birleştiriciliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Sana söz Türkiye, sanatın ve sanatçının hak ettiği değeri göreceği güzel günler çok yakında. Tüm tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro emekçilerimizin ve tiyatro severlerin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.”

Engin Alkan’ın yönettiği, iki perdelik ve 2 saat 45 dakika süren ‘İstanbul Efendisi’ oyununun özel gösterimi ilgi gördü. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, Dünya Tiyatrolar Günü’nde kendilerini yalnız bırakmayan seyircilere teşekkür etti. Mehmet Özgür, “Antalyalı sanatseverler için üç tane sahnemizde oyunlarımız yer alıyor. 40’ıncı yılımızı kutlamaya hazırlandığımız günlerde yetişkin, kukla ve çocuk ve gençlik birimimizle birbirinden güzel oyunlarımızla seyircilerimizle buluşuyoruz. Türkiye’nin en güzel en donanımlı sahnelerinden birine kavuşturan Muhittin Başkan’ımıza çok teşekkür ediyoruz. Günümüz imkanlarında elinden gelenin fazlasını yapıyor” diye konuştu.