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'Ekmek teknesi' çalınan Abbas'a yeni saksafon hediye edildi

Antalya'da yaşayan Ahıskalı müzisyen Abbas Urshanov Işık'ın çalınan 'Ekmek teknem' dediği saksafonun yerine iş insanı, yenisini alıp hediye etti. Yeni saksafonuyla ilk şarkısını ailesi için çalan Abbas, “Hayata geri döndüm. Ailemin geçimini sağlamak için tekrar çalışabilecek duruma geldim" dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 14:05
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Antalya'da 'Ekmek teknesi' çalınan Abbas'a yeni saksafon

'Ekmek teknesi' çalınan Abbas'a yeni saksafon hediye edildi
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Antalya'da ailesinin geçimini müzisyenlik yaparak sağlayan, Ahıska Türkü Abbas Urshanov Işık'ın saksafonu ve bisikleti, geçen yıl 15 Aralık'ta çalındı.

'BAKANLIKTAN ARADILAR'

“Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum" diyen Abbas Urshanov Işık, yeni saksafonuyla ilk kez çocuklarına ve eşine sevdiği şarkıyı seslendirdi. Biri 3 diğeri 1,5 yaşında çocukları olduğunu aktaran Işık, "Beni birçok insan aradı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aradılar. Bakanımız benimle özellikle ilgilenilmesini istemiş. Bir iş insanı saksafonumun alınmasına yardımcı oldu. Bizzat kendisi gelerek ilgilendi. Herkese teşekkür ediyorum. Maddi olmasa dahi arayıp hatırımı soranlara teşekkür ediyorum. Hayata geri döndüm. Her şeyim saksafonumdu. Ailemin geçimi, çocuklarımın yemeği her şey buydu. Önümüzdeki günlerde emekliler kahvesinde ücretsiz bir konser vermek istiyorum" diye konuştu.

2 çocuk annesi Gülnara Işık ise “Abbas'ın saksafonu çalındığında çok üzülmüştüm. Gelirimizi saksafonuyla sağlıyordu, onunla geçiniyorduk. Eşimin durumunu görünce daha da üzüldüm. Yapılan haberin ardından bir anda insanlar bizi arayıp yardımcı olması beni çok sevindirdi. İnsanların yargısız sorgusuz yardımcı olmaya çalışmaları beni çok duygulandırdı" dedi.

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