Antalya’da eş zamanlı operasyonda 140 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Antalya’da eş zamanlı operasyonda 140 kişi yakalandı

Antalya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 140 kişi yakalandı.

Antalya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 140 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Yapılan operasyonda aralarında; "silahla yağma" suçundan 45 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şahsın da bulunduğu, bir çok suçtan aranan 20 yıl üzeri 1, 10 yıl ile 20 yıl arası 6, 5 yıl ile 10 yıl arası 8, 2 ile 5 yıl arası 14, 2 yıl altı 49, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 78 şahıs ve ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama emri bulunan 62 şahıs ile birlikte toplam 140 şahıs yakalanarak adli makamlara getirildi.

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