Antalya'da eş zamanlı ’sahte web sitesi’ operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapan firmalara ait web sitelerinin gerçeğini taklit ettiğini tespit ettiler. Şüphelilerin, sahte siteleri kurarak müşteki şahısları dolandırdıkları ortaya çıktı.
Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 4 şahsın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranma kaydının olduğu, 3 şahsın da kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.