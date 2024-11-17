Antalya'da esnafın çığlığı: 'Geçen yılın yarısını kazanamıyoruz'

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, pazar yerinde esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf, yaşadıkları ekonomik zorlukları aktarırken, bu yıl kazançlarının geçen senenin yarısına düştüğünü ifade etti. Bir esnaf, "Geçen sene 300 lira kazandığımız ürünü bu sene 300 liraya satamıyoruz. İyi bir yaşam sürmek için gıda maddelerini almak zorundayız, ama bu da başka harcamalardan kesmemize neden oluyor. Her geçen gün durum daha da kötüleşiyor," dedi.

CHP’nin 81 ilde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında Antalya'da bulunan Başevirgen, esnafın yaşadığı zorlukları dinleyerek sorunlara çözüm arayışında olduklarını ifade etti. Bir başka esnaf ise, "Ben 35 yıldır bu işin içindeyim. Geçim sağlamak zorlaşıyor. Kiralar çok yükseldi, 15-20 bin liraya kadar çıkıyor," diye konuştu.

Bir başka tanık, "Balığı ve karidesi sadece Ruslar alıyor, Türkler için fiyatlar çok yüksek," derken, başka bir esnaf gıda fiyatlarının astronomik şekilde arttığını vurguladı. Örneğin, bir torba yoğurdun satışında yaşanan düşüşü örnek gösteren esnaf, "Eskiden beş torba yoğurt satıyordum, şimdi bir torba satamıyorum," dedi. Esnaf, yüksek kiralar ve artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduklarını ve geçimlerini sağlamakta güçlük çektiklerini belirtti.