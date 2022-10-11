Antalya'da esrarengiz olaylar zinciri

İHA'nın haberine göre, Manavgat'ta 22 yaşındaki otel çalışanı Sinan K., 5 Ekim tarihinde Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki evlerinden arkadaşlarının yanına gideceğini belirterek, babasına ait 16 DF 697 plakalı beyaz Opel marka otomobille ayrıldı.

Sinan K.'nin eve gelmemesi üzerine ailesi Şelale Polis Merkezine giderek hem oğulları hem de otomobilleri için kayıp başvurusunda bulundu. Sinan K.'nin Yeniköy-Dolbazlar mahalleleri arasında tarla içerisinde bulunan sulama kanalına çarpmak suretiyle kaza yaptığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bilgi vermesi üzerine olay yerine anne ve baba da geldi. Yapılan incelemede aracın sulama kanalına çarparak devrildiği belirlendi.

Araçtan yaralı çıkarılan Sinan K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, iddiaya göre otomobilde yolcu olarak bulunan D.Y. isimli kadınla Sinan K.'nin annesi arasında tartışma yaşandı.

D.Y., Sinan K.'nin annesinin yüzünü ısırarak yaraladı. Sinan K. ve annesi ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Şahsın hastanede yapılan alkol testinde uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

Sinan K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.