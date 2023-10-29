Antalya'da F-16'lardan 100'üncü yıl gösterisi

Antalya’da F-16 savaş uçakları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel gösteri yaptı.

KAYNAK: DHA
Antalya'da F-16'lardan 100'üncü yıl gösterisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla turizm kenti Antalya'da havada, karada ve denizde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 4 adet F-16 savaş uçağı Konyaaltı Sahili ve falezler üzerinde uçarak özel bir şov gerçekleştirdi.

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Erken saatlerde binlerce vatandaş, sahile inen varyantta yerini alıp uçakları bekledi. Varyanttaki Türk bayrağının olduğu falezlerden uçuşlarına başlayan F-16 pilotları, Konyaaltı Sahili'nde kendilerini selamlayan vatandaşa akrobasi hareketleri yaparak gösteri sundu. Sahilin iki ucundan uçarak gelen F-16 pilotları manevra yaparak birbirine yakın geçiş yaptı. Pilotların bu hareketi büyük beğeni topladı.

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Gösteriyi ilgiyle takip edenler kadar zaman zaman korkanlar da oldu. Yüksek hızlara çıktıkları sırada ses hızını geçen savaş uçaklarının ortaya çıkardığı sonik patlamalar nedeniyle bazı kişiler kulaklarını kapatırken, çocuklar ise korkup ağladı. Gözyaşlarını tutamayan 8 yaşındaki Elif Doğa “Çok korktum. Çok yakın uçtular" dedi.

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Her yıl gösteriyi izlemek için geldiğini söyleyen Çiğdem Şimşek ise “Tüylerim yine diken diken oldu. Bu güzel günü yaşamaktan oldukça gururluyuz. Kelimelerimi tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı.

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