Antalya'da feci kaza! 2’si turist 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da feci kaza! 2’si turist 3 yaralı

Antalya'da ticari taksi ile minibüsün çarpıştı. Meydana gelen kazada taksi şoförü ve 2 İngiliz turist yaralandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Antalya Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi.

Erdem Cesur'un kullandığı 07 HN 563 plakalı ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi kavşağına geldiğinde, kavşaktan geriye dönmeye çalışan Ramazan Avcı'nın kullandığı 07 J 0284 plakalı minibüs ile çarpıştı.

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Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ticari taksi sürücüsü Erdem Cesur ile takside yolcu olarak bulunan İngiliz vatandaşı Sara Van Dar Lay ve Alistair David Lay yaralandı.

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112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Antalya'da feci kaza! 2’si turist 3 yaralı

Antalya'da feci kaza! 2’si turist 3 yaralı

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