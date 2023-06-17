Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 9 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 9 yaralı

Kaza, Korkuteli-Elmalı yolu Beğiş Yaylası Öküzgözü mevkiinde meydana geldi. Erhan Deniz yönetimindeki 07 YBN 01 plakalı otomobil emniyet şeridinde Muharrem Ertör yönetimindeki 07 L 9456 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada, Muharrem Ertör olay yerinde hayatını kaybetti, aynı otomobilde bulunan Gülten Ertör (59), Berra Türkmen (8), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) ile 07 YBN 01 plakalı otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10), Emine Deniz (35), Hatice Nur Deniz yaralandı.

Durumu ağır olan Gülten Ertör ve torunu Berra Türkmen sevk edildikleri hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılar Elmalı Devlet Hastanesi ve Korkuteli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Muharrem Ertör'ün cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan tedavi sonrasında 07 YBN 01 plakalı otomobil sürücüsü Erhan Deniz, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)

aw916187-01.jpg

aw916187-02.jpg

aw916187-03.jpg

aw916187-04.jpg

aw916187-06.jpg

aw916187-07.jpg

Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
Demet Akalın'dan 'servis bedeli' tepkisi Magazin
Demet Akalın'dan 'servis bedeli' tepkisi
Cengiz Ünder golünü attı, yine aynı sevinci yaptı Spor
Cengiz Ünder golünü attı, yine aynı sevinci yaptı
Eski bakandan flaş iddia: 29 Ekim’de genel af ilan edilecek Güncel
Eski bakandan flaş iddia: 29 Ekim’de genel af ilan edilecek
Galatasaray Başkanı, yöneticisi ve Okan Buruk'un minnet duyan fotoğrafı tarihe geçti Spor
Galatasaray Başkanı, yöneticisi ve Okan Buruk'un minnet duyan fotoğrafı tarihe geçti
A Milli Takım direkten döndü. Kovun bunları Spor
A Milli Takım direkten döndü. Kovun bunları
Kosova'nın kuzeyinde 9 gazeteci saldırıya uğradı Dünya
Kosova'nın kuzeyinde 9 gazeteci saldırıya uğradı