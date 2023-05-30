Antalya’da feci kaza: 5 yaralı

Antalya’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Antalya’da feci kaza: 5 yaralı

İHA
Kaza, saat 12.00 sıralarında D-400 Karayolu Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Ömer K. idaresindeki 34 DGT 718 plakalı kamyonet ile Alı Mohamad N. idaresindeki LMH 90U plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı içerisinden Havalimanı yoluna geçmek istediği sırada çarpıştı.

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Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklanan kazada Halk Bankası’na ait 34 DGT 718 plakalı kamyonette bulunan Kazım Volkan N., Muhammet K. ile diğer araçtaki sürücü Ali Mohamad N., Tamara Hassan A. ile Sakınan Hasan A. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altında alındı.

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Kazayla ilgili Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tahkikat başlattı.

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