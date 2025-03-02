Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı

Antalya'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Karabağlı (76), yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı'nda, havalimanı- üniversite istikametinde meydana geldi Hüseyin Karabağlı'nın kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, önce yol kenarındaki palmiye ağacına ardından takla atarak refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışan Karabağlı'yı 15 dakikalık çalışmayla çıkardı. Hüseyin Karabağlı, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabağlı'nın hayati tehlikesi bulunmazken, trafik polisleri, kapanan yolda güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı

Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı

Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı

Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı

Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı

Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı

Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı

Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı

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