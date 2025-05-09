Antalya’da feci kaza: İki çocuk annesi hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’da feci kaza: İki çocuk annesi hayatını kaybetti!

Antalya’da siyah renkli bir araç, 34 yaşındaki Firdes Tufan’a çarparak ölümüne neden oldu. Sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen siyah renkli araç, yol kenarındaki Firdes Tufan'a çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, ihbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

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Ağır yaralanan Tufan, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tufan, hastanede kurtarılamadı. Firdes Tufan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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CENAZE ISPARTA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Firdes Tufan'ın eşi Ahmet Tufan ile yakınları, cenazeyi almak için öğle saatlerinde morga geldi. Otopsinin ardından 2 çocuk annesi Firdes Tufan'ın cenazesi, eşi Ahmet Tufan'a ve yakınlarına teslim edildi. Tufan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Isparta'nın Pazar köyüne götürüldü.

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Polis, kaçan sürücüyü arıyor.

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