Antalya'da feci kaza! Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya'da feci kaza! Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı

Antalya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Özgür Süleyman Yılmaz (30) ve Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski (64) yaşamını yitirdi. Çok sayıda ise yaralı var.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Antalya Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. R.G. (62) idaresindeki 07 BZY 296 plakalı tur minibüsü, kavşaktan dönerken, Özgür Süleyman Yılmaz'ın kullandığı 07 BYC 436 plakalı otomobille çarpıştı.

Özgür Süleyman Yılmaz ile servis aracındaki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsün sürücüsü R.G. ile otomobildeki S.Y. (22) ve turistler Hollanda uyruklu H.A.E.M.V.D.B. (57), G.J.V.R. (61) ile Polonya uyruklu M.K.P. (39), Z.K.P. (36) ve L.P. (4) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Sürücü R.G. tedavisinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Antalya'da feci kaza! Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı

Antalya'da feci kaza! Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı

Antalya'da feci kaza! Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı

Antalya'da feci kaza! Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı

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