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Antalya’da feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya Korkuteli Göçerler Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 11:11
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Antalya’da feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya’da feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
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İHA’nın haberine göre, kaza dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Önal (62) yönetimindeki 07 SS 616 plakalı otomobil, Denizli’den Korkuteli’ne gelirken Hayrettin Işık (63) idaresindeki 35 UK 397 plakalı araca Göçerler Mahallesi mevkiinde arkasından çarptı.

Kazada, 35 UK 397 plakalı araç sürücüsü Hayrettin Işık olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç içinde sıkışan sürücü Işık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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