Antalya'da gelin damadın drift şovu pahalıya patladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da gelin damadın drift şovu pahalıya patladı

Antalya'da kuralları hiçe sayarak yolu trafiğe kapatan ve drift atan düğün konvoyundaki 5 araca toplam 161 bin 165 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün bir düğün konvoyunda gelin arabası başta olmak üzere bazı araçlar ana yolu trafiğe kapatarak drift attı.

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Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 5 aracın drift attıklarını tespit etti.

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2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116. maddesince 5 araca toplam 161 bin 165 TL para cezası uygulandı.

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Görüntülerde lüks araçlarla atılan drift sırasında bir araçta gelin ve damadın da olduğu görüldü.

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Damadın araca drift attırırken gelinin elindeki buketi sallaması dikkat çekti.

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