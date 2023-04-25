Antalya'da Genç Girişimler Fikir Maratonu başladı

ANKA'da yer alan haberde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen; Habitat Derneği ve UNICEF ortaklığında yürütülen Antalya Genç Girişimciler Fikir Maratonu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde başladı. 15-24 yaş arasındaki gençlere yönelik 24-26 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin ilk gününde Başkan Böcek de gençleri yalnız bırakmadı.

Gençlerle bir arada olmaktan her zaman mutlu olduğunu, onların görüş ve düşüncelerini önemsediğini dile getiren Böcek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' diyerek işaret ettiği gençlik sizlersiniz. Yerel seçimler öncesi gençlerle birlikte ortak alanlarda çalışmalar yapacağımızı onlar için projeler üreteceğimizi söylemiştik, hepsini sırasıyla tek tek gerçekleştiriyoruz. Antalya’da sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nin gençlere yönelik projelerinden biri olduğunu belirten Böcek, şunları söyledi:

“Merkez, sizlerin birçok çalışmasını gerçekleştireceği, etkinlikler yapabileceği imkan ve konfora sahip bir yer oldu. Gençlerin gelecekle ilgili fikirleri bizler için önemli, o yüzden bu 3 günlük fikir maratonun sizler için faydalı ve verimli geçeceğine inanıyorum. Hepinizle gurur duyuyor ve başarılar diliyorum.”

Böcek daha sonra gençlerle sohbet etti, talep ve isteklerini dinleyerek not aldı. Muhittin Böcek, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’ni de gezerek bilgi aldı.