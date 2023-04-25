Antalya'da Genç Girişimler Fikir Maratonu başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 15-24 yaş arasındaki gençlere yönelik düzenlediği Genç Girişimciler Fikir Maratonu başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, “Geleceğimizin teminatı siz gençler ile Antalya’yı birlikte yöneterek geleceğe yürümeye devam edeceğim” dedi.

Antalya'da Genç Girişimler Fikir Maratonu başladı

ANKA'da yer alan haberde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen; Habitat Derneği ve UNICEF ortaklığında yürütülen Antalya Genç Girişimciler Fikir Maratonu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde başladı. 15-24 yaş arasındaki gençlere yönelik 24-26 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin ilk gününde Başkan Böcek de gençleri yalnız bırakmadı.

Gençlerle bir arada olmaktan her zaman mutlu olduğunu, onların görüş ve düşüncelerini önemsediğini dile getiren Böcek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' diyerek işaret ettiği gençlik sizlersiniz. Yerel seçimler öncesi gençlerle birlikte ortak alanlarda çalışmalar yapacağımızı onlar için projeler üreteceğimizi söylemiştik, hepsini sırasıyla tek tek gerçekleştiriyoruz. Antalya’da sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nin gençlere yönelik projelerinden biri olduğunu belirten Böcek, şunları söyledi:

“Merkez, sizlerin birçok çalışmasını gerçekleştireceği, etkinlikler yapabileceği imkan ve konfora sahip bir yer oldu. Gençlerin gelecekle ilgili fikirleri bizler için önemli, o yüzden bu 3 günlük fikir maratonun sizler için faydalı ve verimli geçeceğine inanıyorum. Hepinizle gurur duyuyor ve başarılar diliyorum.”

Böcek daha sonra gençlerle sohbet etti, talep ve isteklerini dinleyerek not aldı. Muhittin Böcek, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’ni de gezerek bilgi aldı.

Öne Çıkanlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Son Haberler
Muş'ta 'Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin' diye futbol takımı kuruldu. Şampiyon oldular Spor
Muş'ta 'Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin' diye futbol takımı kuruldu. Şampiyon oldular
Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz' Güncel
Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz'
Uzmanı açıkladı. Kronik hastalıklara mucize tedavi Sağlık
Uzmanı açıkladı. Kronik hastalıklara mucize tedavi
Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor Magazin
Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor
Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor Dünya
Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor
İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı Dünya
İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı
Real Sociedad'ın eski Başkanı Badiola'ya 10 yıl 8 ay hapis cezası verildi! Spor
Real Sociedad'ın eski Başkanı Badiola'ya 10 yıl 8 ay hapis cezası verildi!