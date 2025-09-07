Antalya’da gençler, "Doğu-Batı Kampı"nda buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Doğu-Batı Kampı”, Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gençleri bir araya getirdi.

“Bridge to Turkey Fund” destekli Doğu-Batı Kampı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi.

Kültürlerarası diyalogla gençlerin bir araya gelmesi sağlayan kampta takım oluşturma etkinlikleri, İngilizce aktiviteler ve su oyunları oynandı. Ülke ve şehir sunumları gerçekleştirildi ve kültür gecesi yapıldı.

GENÇLER İÇİN GÜVENLİ BİR ÖĞRENME ALANI

Kamp Koordinatörü Nancy Güzeliş, “Doğu-Batı Kampı'mız, kültürlerarası diyalog araçlarıyla gençleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Kamp sonunda gördüğümüz en büyük sosyal etki, katılımcıların özgüvenlerindeki artış. 2022’den bu yana sosyal etki raporları hazırlıyoruz; çıktılarımız gençlerin 21. yüzyıl becerilerine katkı sağlandığını gösteriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilk çalışmamız. Burası çok güzel bir alan ve her aşamada destek sunan bir ekiple birlikteyiz. Belediyeye verdikleri destek için teşekkür ederiz” diye konuştu.

DEZAVANTAJLI GENÇLERE KÜLTÜRLERARASI DENEYİM

Dezavantajlı gençlerin daha fazla kültürlerarası iletişim becerisi elde edebilmesi ve bu becerilerini geliştirebilmesi için kampı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sedat Gündoğdu, “Doğu-Batı Kampı’nı 2008’den beri Türkiye’de kültürlerarası iletişimi güçlendirmek için gerçekleştiriyoruz. Özellikle çok kültürlü yapıya erişimi kısıtlı gençlerin, yabancı akranlarıyla dil bariyeri olmadan deneyim paylaşabildiği bir ortam kuruyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi de alan tahsisiyle yanımızda yer aldı. Temel yaklaşımımız, dezavantajlı gençlere farklılıkları deneyimleyebilecekleri bir kültürlerarası iletişim fırsatı sunmak” dedi.

Elif Çetinkaya ise “Geçen yıl gönüllüydüm, bu sene eş koordinatörüm. Kamp; kültür geceleri, psikolojik oyunlar ve etkinliklerin ardından yapılan çözümlemelerle hem kendimizi hem farklı kültürleri tanımamıza olanak veriyor. Sadece Türkiye’den değil; Fransa, Danimarka, Endonezya, Çin gibi birçok ülkeden katılımcılarla kültürlerarası bir köprü kuruyoruz” ifadelerini kullandı.