Antalya’da gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Antalya'da yağış sırasında oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Bir turist bu anı ölümsüzleştirmek için büyük çaba harcadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur sırasında gökyüzünde oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Görenlerin hayran kaldığı o anlarda bir turist gökkuşağı kaybolmadan o anları cep telefonu ile kaydetmek için eşinden yardım istedi. İnce ince yağan yağmura aldırış etmeden fotoğraf çekinen ve amacına ulaşan kadın turist ise çektirdiği fotoğraf ile büyük mutluluk yaşadı.