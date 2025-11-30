Antalyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Göztepe’yi ağırladı. İzmir ekibi deplasmanda oynamasına rağmen ilk pozisyonu bulan taraf oldu. 25’te kazanılan köşe vuruşunda Efkan Bekiroğlu’nun ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Heliton’un kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı. 38’de Antalyaspor gole yaklaştı. Atak yönüne göre sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Safuri’nin doğrudan kaleye vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

40'da ev sahibi golü buldu. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Safuri’nin penaltı noktasına ortasına iyi yükselen Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis’in müdahalesine rağmen direğe de çarparak ağlara gitti. 45+2’nci dakikada Göztepe’nin sağ kanattan Arda Okan ile uzun kullandığı taç atışında Veysel Sarı’nın ters kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Bünyamin Balcı son anda çizgi üzerinde uzaklaştırdı. İlk yarı 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Göztepe fırtına gibi başladı. 48’de skora denge geldi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Efkan Bekiroğlu’nun penaltı noktasına ortasına iyi yükselen Taha Altıkardeş’in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 49’da deplasman takımı öne geçmeye yaklaştı. Cherni’nin sol kanattan ortasına ceza sahası içerisinde Janderson’un kafa vuruşunu topu kaleci Abdullah çelmeyi başardı. Bu pozisyonu harcayan Göztepe 52'de öne geçti. Sol kanattan Cherni’nin ortasına penaltı noktasının arkasından iyi yükselen Juan’ın kafa vuruşu uzak köşeden ağlara gitti. 65'te İzmir takımı bir kez daha tehlikeli geldi. Efkan Bekiroğlu’nun pasıyla ceza alanı içerisi sağ kanatta topu alan Juan’ın dar açıdan sert şutunu Antalyaspor kalecisi Abdullah kurtardı. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında iki takımın çabası sonucu değiştirmedi ve mücadele 2-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle bitti.

Bu sonuçla İzmir takımı puanını 26 yaptı ve bir maçı eksik 24 puanlı Samsunspor'u geride bırakarak 4. sıraya yükseldi. Erol Bulut yönetiinde çıktığı 6 maçta 4. yenilgisini alan Antalyaspor ise 14 puanla 13. sırada bulunuyor.