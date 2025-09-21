Antalya’da güzlük fide dikimlerine başlandı

Antalya'nın önemli tarım merkezlerinden Aksu'da güzlük fide dikimleri başladı.

Aksu ilçesinde yaklaşık 50 bin dekar örtü altı alanda üretimin yapıldığı ilçede, domates başta olmak üzere biber, patlıcan, kabak gibi sebze fideleri toprakla buluştu.

Aksu'nun kadın üreticilerinden Songül Çimen, beş buçuk dekar alanda domates ekimine başladıklarını belirterek, "Fidelerimizi ekiyoruz. Nasip olursa Kasım'ın 15-20'si gibi ürünlerimiz çıkar. Bu işi severek yapıyoruz. İnşallah önümüz açık olur. Devletimizden destek bekliyoruz. İhracatın önünü açmasını istiyoruz. Kadın olarak devletimizin yanımızda olmasını, arkamızda durmasını istiyoruz" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını, çocukluğundan bu yana üretim içinde olduğunu kaydeden Çimen, "Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Çünkü simit çocuğu değilim ben, üretici çocuğuyum. Tarımla büyüdüm. O yüzden bu işi severek yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Çimen, bu yıl 13 dönüm alanda domates ekimi yaptıklarını belirterek hedeflerinin ürünü 40 liradan satmak olduğunu dile getirdi. Çalışma şartlarına da değinen Çimen, "Şu anda altı yedi kadın birlikte çalışıyoruz. Serin havada işimizi yetiştirmek için saat 15.30 gibi başladık. Günlük beş buçuk altı saat çalışıyoruz. Ürünlerimiz iyi fiyatlara satıldığı zaman yüzümüz gülüyor. Biz de gülerek çalışmaya geliyoruz. Çiftçinin yüzü güldü mü, herkesin yüzü güler. Türkiye'nin yüzü güler" diye konuştu.

Çimen, iki çocuğunun da tarım işlerinde yanında olduğunu, hasadı hep birlikte yaptıklarını belirtti. Geçtiğimiz aylarda yayla bölgesinde domates hasadını tamamladıklarını aktaran Çimen, şimdi Antalya Aksu'daki yeni sezona başladıklarını söyledi.