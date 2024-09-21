Antalya'da haber alınamayan Rus vatandaşı kaldığı evde ölü bulundu

Olay, saat 16.30 civarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında gerçekleşti.

Pasaport işlemleri için Rusya'ya giden Larysa Bekesha, iki gündür eşi Marsel Gabitov'dan (45) haber alamıyordu. Endişelenen Bekesha, eve döndü ancak kapıyı açamayınca bir çilingir çağırdı.

Bekesha ve yanındaki yakınları, eve girdiklerinde Gabitov'u yatak odasında hareketsiz yatarken buldular. Hemen 112 Acil sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, Gabitov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine savcılık ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Gabitov'un vücudunda kesici veya delici alet izine rastlamazken, yatak odasında çok sayıda alkol şişesi bulunduğunu tespit etti.

Rusya'da restoran işlettiği öğrenilen Marsel Gabitov'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.