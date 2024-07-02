Antalya’da halk ekmek fabrikasının deposu alev alev yandı

Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesi D400 karayolu üzerinde bulunan halk ekmek fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanları ve çevredeki vatandaşlar, alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aksu dışında şehir merkezinden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, fabrikanın depo olarak kullanılan bölümünde plastik kasalar ve diğer malzemelerin alev almasıyla başladı. İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yangın, fabrikanın üretim ve diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı.