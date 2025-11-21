Antalya’nın Manavgat ilçesinde, halk plajından kamyonlarla kum çaldıkları iddia edilen 3 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulualan mevkiinde sahilden kamyona kum yüklendiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada şüpheliler S.İ., S.Ş., A.Ç., A.S. ve İ.Ç’nin kumları kamyonlara doldurdukları belirlendi.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla Örnek Mahallesi Kumyolu Sanayi Kavşağı yakınındaki hafriyatçıya ait arazide S.İ., S.Ş. ve A.Ç’yi suçüstü yakaladı.

Olayda kullanılan 5 kamyon ile 2 kepçeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Öte yandan olayla bağlantılı olduğu tespit edilen A.S. ile İ.Ç’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.