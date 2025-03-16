Antalya’da hareketli anlar! Caddeye bırakılan valiz polisi alarma geçirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’da hareketli anlar! Caddeye bırakılan valiz polisi alarma geçirdi

Antalya’da yol kenarına bırakılan bir sırt çantası ve valiz polisi alarma geçirdi. Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler sevk edildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Yoldan geçenler, caddenin kenarında sahipsiz 2 sırt çantası ve valizi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekibi sevk edildi.

Antalya’da hareketli anlar! Caddeye bırakılan valiz polisi alarma geçirdi

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, çanta ve valizin olduğu alana şerit çekip, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapattırdı.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinden bir polis memuru, çanta ve valizlerin yanına gitti. Polisin yaptığı kontrolde, valiz ve sırt çantasında kıyafet olduğu belirlendi.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekibi olay yerinden ayrıldıktan sonra diğer ekipler kıyafetleri valize koyarak ekip otosuna aldı. Kapatılan yol, yeniden trafiğe açıldı.

Antalya’da hareketli anlar! Caddeye bırakılan valiz polisi alarma geçirdi

Antalya’da hareketli anlar! Caddeye bırakılan valiz polisi alarma geçirdi

Antalya’da hareketli anlar! Caddeye bırakılan valiz polisi alarma geçirdi

Antalya’da hareketli anlar! Caddeye bırakılan valiz polisi alarma geçirdi

Antalya’da hareketli anlar! Caddeye bırakılan valiz polisi alarma geçirdi

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