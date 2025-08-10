Antalya'da havalanan uçak arızalandı

Kaynak: DHA
Antalya'da havalanan uçak arızalandı

Antalya Havalimanı’ndan Manchester’a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, kalkış sonrası iniş takımlarındaki duman nedeniyle geri döndü.

FRAPORT TAV Antalya Havalimanı’ndan Manchester’a hareket eden Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 model yolcu uçağı, kalkış sonrası iniş takımlarında duman tespit edilmesi üzerine geri döndü.

Uçağın pilotu, acil durum nedeniyle Antalya Havalimanı'na geri döndü. Yer ekipleri acil müdahale için tedbir alırken, uçak sorunsuz şekilde piste iniş yaptı.

