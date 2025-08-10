Antalya'da havalanan uçak arızalandı

FRAPORT TAV Antalya Havalimanı’ndan Manchester’a hareket eden Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 model yolcu uçağı, kalkış sonrası iniş takımlarında duman tespit edilmesi üzerine geri döndü.
Antalya-Manchester seferini gerçekleştirmek üzere Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan kalkan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında duman görüldü.
Uçağın pilotu, acil durum nedeniyle Antalya Havalimanı'na geri döndü. Yer ekipleri acil müdahale için tedbir alırken, uçak sorunsuz şekilde piste iniş yaptı.