Antalya’da hortum seraları mahvetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da hortum seraları mahvetti

Antalya Aksu'da birer saat arayla oluşan hortum seraları vurdu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde birer saat arayla oluşan hortum seraları vurdu. Aynı noktalarda yaşanan hortum sebebiyle yaklaşık 18 dönüm sera arazisi kullanılamaz hale geldi.

Kemerağzı Mahallesinde çıkan hortumun ardından çıkan ikinci hortum hasat bekleyen ürünlerin bulunduğu 18 dönümlük sera arazisini yıkıp geçti. Demirleri ve naylonları fırlatıp atan hortum, seralardaki domates, biber ve patlıcanlara da büyük zarar verdi. Gece seralarına gelen çiftçiler gördükleri manzarayla neye uğradığını şaşırdı.

Antalya’da hortum seraları mahvetti

Antalya’da hortum seraları mahvetti

Antalya’da hortum seraları mahvetti

Antalya’da hortum seraları mahvetti

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