Antalya’da hortum seraları yerle bir etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’nın Serik ilçesinde hortumun oluşturduğu görüntü korku dolu anlar yaşattı. Oluşan hortum çilek seralarında hasara yol açtı.

Serik ilçesinde aniden oluşan hortum, çilek seralarında büyük hasara yol açtı. Seralardan kopan parçalar metrelerce havaya savrulurken, vatandaşlar o anları korku dolu gözlerle izledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde öğle saatlerinde aniden oluşan hortum, çilek seralarında hasara yol açtı. Hortumun etkisiyle seralardan kopan parçalar metrelerce havaya savrulurken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bölgedeki vatandaşlar, hortumun oluşturduğu manzarayı korku dolu gözlerle izlerken, olay kısa süreli paniğe neden oldu. Hortumun ardından üreticiler, seralarında oluşan zararı tespit etmeye çalıştı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, seralarda maddi hasar oluştu.

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