31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hukuk fakültesi öğrencisinin ölüme gittiği anlar kameraya yansıdı

Hukuk fakültesi öğrencisinin ölüme gittiği anlar kameraya yansıdı

Antalya’da hukuk fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy’un hayatını kaybettiği kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:11
Takip Et

Antalya'da hukuk fakültesi öğrencisinin ölüme gittiği anlar kameraya yansıdı

Hukuk fakültesi öğrencisinin ölüme gittiği anlar kameraya yansıdı
+
Aa
-

Kaza, sabaha karşı, Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Döşemealtı ilçesine seyir halinde olan R.Y.’nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Korkunç kazada, Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21) camdan fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.


Kaza anları, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde süratli olduğu görülen aracın, refüje vurarak durabildiği görüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
2
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
3
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Edirne'de indirim izdihamı
4
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
5
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
﻿Nihal Olçok'tan flaş ‘15 Temmuz’ iddiası: O gece keskin nişancıları gören gaziler...
6
﻿Nihal Olçok'tan flaş ‘15 Temmuz’ iddiası: O gece keskin nişancıları gören gaziler...
﻿AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na Mine Sineren’den yanıt: Bu açıklama insanın midesine oturur
7
﻿AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na Mine Sineren’den yanıt: Bu açıklama insanın midesine oturur
﻿Tanju Çolak'ın acı günü
﻿Tanju Çolak'ın acı günü
﻿Tanju Çolak'ın acı günü
﻿Çatalca'da sabun fabrikasında yangın
﻿Çatalca'da sabun fabrikasında yangın
﻿Çatalca'da sabun fabrikasında yangın
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
﻿İran'da kadınlar ikinci kez futbol keyfini tribünde deneyimledi
﻿İran'da kadınlar ikinci kez futbol keyfini tribünde deneyimledi
﻿İran'da kadınlar ikinci kez futbol keyfini tribünde deneyimledi
﻿Ege'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha
﻿Ege'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha
﻿Ege'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha
﻿Prenses Diana ölümünün 25. yılında anıldı
﻿Prenses Diana ölümünün 25. yılında anıldı
﻿Prenses Diana ölümünün 25. yılında anıldı
﻿Iğdır Üniversitesi personel alacak
﻿Iğdır Üniversitesi personel alacak
﻿Iğdır Üniversitesi personel alacak
﻿Gölet etrafındaki balçığa batan 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı
﻿Gölet etrafındaki balçığa batan 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı
﻿Gölet etrafındaki balçığa batan 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı
﻿Chelsea'den çılgın transfer: Fofana için 90 milyon euro
﻿Chelsea'den çılgın transfer: Fofana için 90 milyon euro
﻿Chelsea'den çılgın transfer: Fofana için 90 milyon euro
﻿Dolu yağışı Bandırma-Bursa Otoyolu'nu durma noktasına getirdi
﻿Dolu yağışı Bandırma-Bursa Otoyolu'nu durma noktasına getirdi
﻿Dolu yağışı Bandırma-Bursa Otoyolu'nu durma noktasına getirdi
﻿Aracın yakıt kapağında uyuşturucu bulundu
﻿Aracın yakıt kapağında uyuşturucu bulundu
﻿Aracın yakıt kapağında uyuşturucu bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.