Antalya'da hurda lastikler yakıldı D-400 Karayolu trafik aksadı

Kaynak: İHA
Antalya'da hurda lastikler yakıldı D-400 Karayolu trafik aksadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sanayi sitesi yakınındaki boş arazide yakılan hurda lastikler ortalığı karıştırdı. D-400 karayolunda görüş mesafesi düşünce, trafikte aksamalar yaşandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sanayi sitesi yakınındaki boş arazide yakılan hurda lastikler yangına neden oldu. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman, D-400 Karayolunda görüş mesafesini düşürerek trafiğin durma noktasına gelmesine yol açtı.

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Manavgat Sanayi Sitesi, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu kıyısında gökyüzüne yükselen siyah dumanlar itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine çağrılan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, yangının çamurlu ve bataklık bir bölgede olması nedeniyle hortum çekerek yangına müdahale etti. Uzun süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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YAKILMAK ÜZERE HAZIRLANAN LASTİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Hurdacıların telini çıkarmak için yaktığı değerlendirilen hurda lastiklerden yükselen siyah dumanlar, gökyüzünün siyaha bürünmesine neden olurken görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle D-400 Karayolunda seyir halindeki araçları durma noktasına getirdi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın bölgesinde, yakılmak üzere hazırlandığı anlaşılan başka hurda lastiklerin bulunduğu görüldü.

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