Antalya'da husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklandı

Kaynak: İHA
Antalya'da husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklandı

Antalya'da husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklanan Güntaç Durmaz tedavi altına alındığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Antalya'da Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Kızılarık Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası Güntaç Durmaz, iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişi ile Yeşilova Mahallesi'ndeki Cırnık Köprüsü'nde buluştu.

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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesi ile yaralayan şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki bir kişi tarafından bulunan ve aşırı kan kaybettiği öğrenilen Durmaz, 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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3 gündür yaşam mücadelesi veren Durmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi ve savcılık işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Durmaz'ın cenazesi eşi tarafından teslim alındı. Eşinin cansız bedenini teslim alan Gamze Durmaz gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.

Gamze Durmaz, yakınlarının yardımı ile araca bindirilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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