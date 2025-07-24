Antalya’da ’Huzur’ uygulaması!

Kaynak: İHA
Antalya’da ’Huzur’ uygulaması!

Antalya genelinde gerçekleştirilen "Huzur Antalya" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs ile yoklama kaçağı 1 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce genel asayişin sağlanması, mevcut kamu düzeninin korunması, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla kent genelinde üç aşamalı ve eş zamanlı "Huzur Antalya" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada toplam 5 bin 876 şahsın sorgulaması yapılırken, bin 349 araç ve motosiklet kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs ile 1 yoklama kaçağı yakalandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 29 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 16 adet sentetik ecza ve 6 adet sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

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