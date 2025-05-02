Antalya’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Akseki - Manavgat karayolunde meydana gelen feci kazada, Savaş S. idaresindeki araç ile karşı şeritten gelen Sabri Çayan’ın kullandığı araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Sabri Çayan(52) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Nuray Çayan ve Elifnaz Çayan yaralı olarak kurtuldu.

TRAFİK 3 SAAT TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle 3 şeritli karayolunda trafik yaklaşık 3 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Olay yerine gelen Akseki Cumhuriyet Savcısı ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden Sabri Çayan’ın cesedi ise Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

