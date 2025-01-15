Antalya’da inşaatta facia! Kalıp ve demir yığınları büyük bir gürültüyle göçtü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde inşaat halinde bulunan bir binada kalıplar biranda çöktü. Çökme neticesinde çalışan 3 işçi enkaz altında kaldı. Yaralanan işçiler ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki binada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce faaliyetine son veren inşaat sahibinden ücretlerini alamayan işçiler, inşaattaki kalıpları sökmek için çalışma başlattı. Kalıp ve demir yığınları, işçilerin çalıştığı sırada büyük bir gürültüyle göçtü.

Antalya’da inşaatta facia! Kalıp ve demir yığınları büyük bir gürültüyle göçtü

3 İŞÇİ YARALANDI

Kalıp ve demir yığınlarının altında kalan Ahmet A., Yusuf D. ve İbrahim K. isimli işçiler yaralandı. İnşaatta çalışan diğer işçiler ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Antalya’da inşaatta facia! Kalıp ve demir yığınları büyük bir gürültüyle göçtü

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından büyük zorluklarla göçük altından çıkartılan ve bulundukları yerden sedye ile indirilen işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

Antalya’da inşaatta facia! Kalıp ve demir yığınları büyük bir gürültüyle göçtü

Antalya’da inşaatta facia! Kalıp ve demir yığınları büyük bir gürültüyle göçtü

Antalya’da inşaatta facia! Kalıp ve demir yığınları büyük bir gürültüyle göçtü

Antalya’da inşaatta facia! Kalıp ve demir yığınları büyük bir gürültüyle göçtü

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