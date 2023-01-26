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Saldırı anı kamerada! İşine son verilince belediyeyi basmıştı

Antalya’da işine son verildiği gerekçesiyle belediyeyi basıp, kendisine engel olmak isteyen şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan Salih Şahin'in (36), "5 sene de yatsam yine öldüreceğim" dediği ve silahının tutukluk yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Galeri Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:50
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Saldırı anı kamerada! İşine son verilince belediyeyi basmıştı

Muratpaşa Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Salih Şahin'nin bir süre önce işine son verildi. Salih Şahin, dün sabah saatlerinde Aspendos Bulvarı’ndaki Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'ne geldi.

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TABANCA TUTUKLUK YAPTI
Burada tabancasını çeken Salih Şahin, bağırmaya başladı. Şahin, karşısına çıkan şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a tabancasını doğrultup, tetiğe bastı.

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Saldırı anı kamerada! İşine son verilince belediyeyi basmıştı

Tabanca tutukluk yapınca Salih Şahin, bu kez de silahın kabzasıyla Yılmaz’ın başına vurup yaraladı. Kasım Yılmaz ile 3 kişi, Salih Şahin'e engel olmaya çalıştı.

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“APTAL MISIN, BIRAK ŞUNU”
Salih Şahin'in silahın namlusuna mermi sürmeye çalışıp tetiğe bastığı, "5 sene de yatsam yine öldüreceğim" dediği anlar, bir çalışan tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Saldırı anı kamerada! İşine son verilince belediyeyi basmıştı

Saldırganı tutan kişinin, "Aptal mısın, bırak şunu" sözleri, şube müdürlüğündeki kadın çalışanların, "Güvenliği çağırın, polis çağırın, silahı var. Silah var elinde, alın şunu elinden. Sıkıyor" şeklinde yardım istemesi de görüntülerde yer aldı.

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Erkek bir çalışan, "Silahta bir şey yok" derken, kabzayla yaralanan Kasım Yılmaz'ın bir eliyle Salih Şahin'i tutması, diğer eliyle de başındaki kanamayı durdurma çabası dikkat çekti.

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Saldırı anı kamerada! İşine son verilince belediyeyi basmıştı

Gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Salih Şahin, "İşten çıkartıp, ekmeğiyle oynuyorlar. Adalet bu mu" diye bağırmış, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı. 

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Saldırı anı kamerada! İşine son verilince belediyeyi basmıştı

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Salih Şahin'in 19 Ocak'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, üstlerine karşı geldiği ve küfrettiği için çok kez uyarıldığı belirtildi.

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Saldırı anı kamerada! İşine son verilince belediyeyi basmıştı

(Kaynak: DHA)

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Saldırı anı kamerada! İşine son verilince belediyeyi basmıştı

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