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'İstanbul'a gidiyorum' diye evden çıktı! 22 yıldır oğlunu bekliyor...

Antalya'da, daha önce çalıştığı iş yerinde kalan parasını almak için 'İstanbul'a gidiyorum' diye evden ayrılan oğulları Erdal Cebe'den 22 yıldır haber alamayan Ali Haydar (64) ve Sakine Cebe (60) çifti, çocuklarının bulunmasını istiyor. Sakine Cebe, yüreğinde sönmeyen bir ateş olduğunu belirterek, "22 yıldır güneşim batık. İnşallah gelse de güneşim doğsa" dedi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:48
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Antalya'da İstanbul'a gidiyorum diye evden ayrılan Erdal Cebe'den 22 yıldır haber yok. Acıyı anne Yüreğimde sönmeyen bir ateş var dedi

'İstanbul'a gidiyorum' diye evden çıktı! 22 yıldır oğlunu bekliyor...
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Antalya'da oturan Erdal Cebe, 2000 yılının Ekim ayında 19 yaşındayken ailesinin izniyle İstanbul'a klima montaj işinde çalışmaya gitti. Erdal Cebe, bir süre çalışıp parasını alamayınca tekrar Antalya'ya döndü. Bu süreçte işsiz kalan Erdal Cebe, babasından telefon faturasını ödemek için para istedi. Olumsuz yanıt alan Erdal Cebe, annesi Sakine Cebe'ye İstanbul'a gideceğini, eski çalıştığı yerde kalan parasını alacağını söyleyerek evden ayrıldı. Ali Haydar ve Sakine Cebe çifti bir süre çocuklarına ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Tüm arama çalışmalarına rağmen çocuklarına ulaşamayan Cebe çifti, 22 yıldır oğullarını arıyor.

‘PARAMI ALMAYA GİDİYORUM' DİYE EVDEN ÇIKMIŞ

Oğlunun 22 yıl önce evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyleyen Ali Haydar Cebe, "Gerekli mercilere, karakola başvurdum, sonuç alamadım" dedi. Oğlunun asker kaçağı gözükmesinden dolayı arandığını belirten Ali Haydar Cebe, “Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Sebepleri ne olursa olsun, eğer ortada kayıp bir insan varsa, devletin bunu bulup bana getirmesi lazım. Ölü mü, sağ mı onu da bilmiyorum. Öldüyse ölüsünü bildirsinler" diye konuştu.

“ASKERDEN ŞEHİTLER GELİYOR, BEN ONLARA İMRENİYORUM”

Kayıp oğlunun yanı sıra 3 kızı olduğunu belirten Ali Haydar Cebe, “Üstüne üstlük benim tek oğlum, tek güvencem. Oğlumun devlet tarafından bulunmasını vatandaş olarak isteme hakkım var. 22 yıldır bunun acısını çekiyorum. Askerliğini yapmamış, askerden şehitler geliyor, ben onlara imreniyorum. Keşke benim oğlum da askere gitseydi de şehit olarak gelseydi. O zaman oğlum şehit oldu diye sevinirdim. Şimdi şehit de değil, ortada da yok. Sanki hiç doğmamış, yaşamamış gibi. Bu da benim ağrıma gidiyor. Ölüsü olsa hiç olmazsa mezarına gider ziyaret ederim, duasını okurum" dedi.

“22 YILDIR GÜNEŞİM BATIK”

Oğlunun küs gittiğini, 22 yıldır ulaşamadığını anlatan gözü yaşlı Sakine Cebe ise “Küstü gitti, 22 yıldır güneşim batık. İnşallah gelse de güneşim doğsa. Çalıştığı yerden parasını alamadı. Onu almak için evden gitti. Bana zaten 'Anne bir işe yaramıyorum, çalıştığım yerden paramı alamıyorum, ben gideceğim, buraları terk edeceğim' dedi. 'Gidersen ben yaşayamam' dedim ama dinlemedi. Onsuz zaten yaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

“YÜREĞİMDE 22 YILDIR SÖNMEYEN ACI VAR”

Ortadan kaybolmadan önce oğlunun, küçük kızıyla bir kez telefonda görüştüğünü belirten Sakine Cebe, “Ben bir anneyim. Yaşayan ölü gibiyim, oğlumun dönüp gelmesini istiyorum. Yüreğimde 22 yıldır sönmeyen acı var. Gelirse güneşim doğar, bütün küskünlüklerim biter. Kalp diye bir şey kalmadı. Eğer beni seviyorsa ve duyuyorsa karşıma çıkar. Ömrümü aldı gitti" diye konuştu.

(Kaynak: DHA)

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